Se estrenará en México la cuarta temporada de la obra teatral el “Método Grönholm”

Dirigida por Rodrigo Nava y con las actuaciones de Ana Serradilla, Erick Elías, Álex de la Madrid, Diego Klein, Daniel Haddad y Tato Alexander.

Autoría de Jorgi Galceran, pone al descubierto las reglas no escritas del mundo laboral.

Por Mino D’Blanc

“Método Grönholm”, la obra teatral en género de comedia autoría del dramaturgo catalán Jorgi Galceran se estrenará en su cuarta temporada en el icónico Teatro Xola en la Ciudad de México a partir del 11 de julio del presente año

-Producción, dirección y elenco: la producción es de Retro Casa Productora y Luis Fernando Valdés, dirección de Rodrigo Nava y estelarizada por Ana Serradilla, Erick Elías, Álex de la Madrid, Diego Klein, Daniel Haddad y Tato Alexander.

-Temáticas: La ambición, la competividad y las contradicciones del mundo corporativo llevadas al extremo, fusionando el humor, la tensión y una aguda observación de las relaciones humanas para retratar las dinámicas de poder dentro del entorno laboral son las premisas de esta puesta en escena que es considerada una de las comedias contemporáneas más exitosas del teatro a nivel global.

-Sinopsis: la historia se desarrolla en la sala de juntas de una prestigiosa empresa multinacional. Cuatro candidatos han sido convocados para la fase final de selección de un puesto ejecutivo altamente codiciado. Lo que parece una entrevista convencional pronto se transforma en un proceso tan absurdo como despiadado, donde los participantes deberán evaluarse, cuestionarse y eliminarse entre sí para avanzar. A medida que las pruebas psicológicas se vuelven más complejas, salen a la luz secretos, inseguridades y estrategias de supervivencia profesional que revelan hasta dónde está dispuesto a llegar cada uno para conseguir el trabajo de sus sueños.

-“Cualquier parecido con la realidad: la obra como espejo social”: aunque la competencia es feroz, el humor es el motor de “Método Grönholm”. Entre situaciones disparatadas, enfrentamientos inesperados y diálogos afilados, los espectadores encontrarán una divertida radiografía de la vida laboral contemporánea. Quienes han pasado por una entrevista de trabajo, una oficina, una junta interminable o un ambiente corporativo competitivo se reconocerán inevitablemente en muchas de las situaciones que plantea la puesta en escena. Las risas surgen precisamente de esa identificación con las reglas no escritas del mundo empresarial y las absurdas exigencias que muchas veces acompañan la búsqueda del éxito profesional.

-“Método Grönholm”, un fenómeno teatral a nivel mundial: desde su estreno original que fue en el año 2003, se ha convertido en un fenómeno del teatro a nivel mundial. Se ha presentado con indiscutible y enorme éxito en múltiples países y se ha consolidado como una de las obras más representadas de la dramaturgia contemporánea en español. Con una mezcla perfecta de comedia, suspenso y crítica social, invita a reflexionar y reír sobre los límites de la ambición, la ética profesional y las decisiones que tomamos cuando creemos que hay mucho que ganar y aún más que perder.

-Sobre el director: Rodrigo Nava tiene más de 18 años de trayectoria. Se ha consolidado como una figura relevante dentro de la escena audiovisual mexicana. Su multifacética labor abarca publicidad, teatro y cine, con proyectos destacados como “Enfermos de amor”, “Prueba perfecta”, “Finalandia” y su ópera prima en el séptimo arte titulada “Enfermo de amor”. Se caracteriza por una mirada fresca, dinámica y cercana al público.

-Promociones para no perderse “Método Gronhölm”: el público podrá aprovechar una preventa especial con un 30% de descuento en boletos para todas las funciones, lo que representa una oportunidad ideal para descubrir o reencontrarse con esta inteligente comedia que, entre carcajadas, pone al descubierto las reglas no escritas del mundo laboral.

-Funciones y horarios: sábados 17:30 horas y a las 20:00 horas y domingos a las 17:00 y 19:30 horas. Los boletos se pueden adquirir a través del sistema ticketmaster,com.mx o en las taquillas del Teatro Xola, ubicado en Eje 4 Sur No. 809 Colonia Del Valle Norte, delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México. Tienen un costo de Preferente 1: $798, Preferente 2: $660 y Preferente 3: $550.