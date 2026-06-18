SEP decide que no habrá clases el viernes para los padres de familia adscritos a la dependencia

Staff/RG
PUEBLA, Pue.– Con el objetivo de reconocer la importante función formadora que desempeñan los padres de familia que laboran en la Secretaría de Educación del Estado de Puebla (SEP), y en el marco de la celebración del Día del Padre, el gobernador del Estado, Alejandro Armenta Mier, autorizó la suspensión de labores para el próximo viernes 19 de junio, únicamente a los padres de familias adscritos a esta dependencia, reanudándose las actividades de manera normal el lunes 22 de junio.
Esta medida busca fortalecer la convivencia familiar y brindar a los trabajadores la oportunidad de compartir tiempo de calidad con sus seres queridos, en reconocimiento a su compromiso tanto en el ámbito laboral como en el hogar.
La Secretaría de Educación refrenda su compromiso con el bienestar de su personal y reconoce la importancia de fomentar la integración familiar como un valor fundamental para la construcción de una sociedad más unida, solidaria y con valores.
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