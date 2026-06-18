Murió mujer atropellada en Hueytamalco

Desde Puebla

Una mujer de 68 años de edad perdió la vida presuntamente atropellada por vehículo en la localidad de San Antonio del Sol, municipio Hueytamalco, Puebla.

De acuerdo con información, elementos de Seguridad Pública municipal atendieron un reporte que alertaba sobre una persona del sexo femenino sin vida sobre la calle Venustiano Carranza de dicha comunidad.

En el sitio un hombre la identificó como su esposa de nombre Plácida N., de 68 años.