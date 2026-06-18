Asesinaron a un hombre con balazo en la cabeza en Puebla capital 

Desde Puebla

En su bicicleta, hombre fue asesinado de un balazo en la cabeza en Puebla capital.

La mañana de este jueves, en la colonia Loma Linda, al sur de Puebla capital, en los cruces de la 12 Sur y la 73 E Oriente.

El hecho fue por un aparente asalto.

La zona fue acordonada por elementos de los tres órdenes de gobierno.

Se desconoce identidad de la víctima y los asesinos no fueron atrapados.