Asesinaron a un hombre con balazo en la cabeza en Puebla capital 

Desde Puebla
En su bicicleta, hombre fue asesinado de un balazo en la cabeza en Puebla capital.
La mañana de este jueves, en la colonia Loma Linda, al sur de Puebla capital, en los cruces de la 12 Sur y la 73 E Oriente.
El hecho fue por un aparente asalto.
La zona fue acordonada por elementos de los tres órdenes de gobierno.
Se desconoce identidad de la víctima y los asesinos no fueron atrapados.
You may also like
-
Murió mujer atropellada en Hueytamalco
-
SEP informa que no habrá clases el viernes para los padres de familia adscritos a la dependencia
-
Mundial 2026 lleva a más mexicanos a aumentar su gasto en productos y servicios
-
“Las Escondidas”, documental que visibiliza vivencias de la comunidad Trans en EdoMéx
-
Gobierno de Puebla podría suspender clases en los partidos de la Selección Mexicana