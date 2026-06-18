Combaten acoso en el transporte público de San Pedro Cholula 

*- 24 unidades de la ruta Puebla-Cholula Directo se suman al programa “Alto al acoso: de camino sin miedo”*
Desde Puebla
*18 de junio, 2026. San Pedro Cholula, Pue. -* El gobierno municipal de San Pedro Cholula, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC Cholula), puso en marcha el programa “Alto al acoso: de camino sin miedo” en unidades de la ruta Puebla-Cholula Directo.
Como parte de esta estrategia, 24 unidades que circulan diariamente por el municipio se suman a las acciones de prevención y atención ante posibles casos de acoso, trabajando de manera coordinada con las autoridades municipales para fortalecer la seguridad y el bienestar de las y los usuarios.
Asimismo, las y los operadores de las unidades participaron en una plática de sensibilización sobre esta problemática, con el objetivo de brindarles herramientas para identificar, atender y canalizar adecuadamente este tipo de situaciones.
En caso de ser víctima de acoso, las y los ciudadanos pueden realizar su reporte de manera inmediata a través de los siguientes números:
• Línea directa: 22 22 47 05 62
• WhatsApp: 22 13 48 43 24 y 22 25 66 27 26
• Línea Naranja: 22 25 50 53 84
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