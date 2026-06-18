Sigue el bacheo en San Pedro Cholula

Desde Puebla
*18 de junio, 2026. San Pedro Cholula, Pue.-* El gobierno municipal de San Pedro Cholula, presidido por Tonantzin Fernández, a través de la Secretaría de Infraestructura, continúa sumando a la transformación en la movilidad de las y los cholultecas, mediante el programa Bachetón 2026.
La brigada de bacheo continúa trabajando en el Barrio de Santiago Mixquitla, atendiendo una de las principales urgencias e inquietudes de las y los cholultecas, dado el deterioro tan avanzado de las vialidades.
Siguiendo las indicaciones de la presidenta municipal, las brigadas de bacheo permanecerán trabajando de manera simultánea en la cabecera municipal y las juntas auxiliares, garantizando un trabajo extensivo y que ofrezca mejores calles y vialidades en el municipio.
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