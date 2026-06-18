México y Corea del Sur se juegan el liderato del Grupo A

Leonardo Guzmán Hernández

La segunda jornada de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ofrece uno de los encuentros más atractivos del Grupo A. México y Corea del Sur se enfrentarán esta noche en el Estadio Guadalajara con la oportunidad de dar un paso gigante hacia la fase de eliminación directa, luego de que ambos arrancaran el torneo con una victoria.

El conjunto dirigido por Javier Aguirre llega motivado tras vencer 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural gracias a las anotaciones de Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

Del otro lado, los surcoreanos tuvieron que venir de atrás para derrotar 2-1 a República Checa, demostrando carácter y capacidad de reacción en un encuentro donde Hwang In-beom fue una de las grandes figuras.

Además de los tres puntos, estará en juego el liderato del sector. Una victoria dejaría al ganador prácticamente clasificado a la siguiente ronda, mientras que un empate mantendría a ambas selecciones en una posición favorable de cara a la última fecha. México buscará mantener su paso perfecto ante rivales asiáticos en Copas del Mundo, mientras que Corea del Sur intentará conseguir por primera vez dos triunfos consecutivos en el arranque de un Mundial.

México y Canadá vuelven a la actividad en el arranque de la segunda

La Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa este jueves con el inicio de la segunda jornada de los Grupos A y B. Los anfitriones México y Canadá volverán a la actividad en partidos que podrían acercarlos a la clasificación, mientras que Suiza y Bosnia protagonizarán uno de los encuentros más atractivos del día.

La actividad comenzará a las 10:00 horas con el duelo entre República Checa y Sudáfrica, dos selecciones que llegan obligadas a sumar tras caer en su presentación. Más tarde, a las 13:00 horas, Suiza y Bosnia-Herzegovina se enfrentarán en un choque que promete emociones, luego de que ambos conjuntos mostraran buenas sensaciones en su debut.

A las 16:00 horas, Canadá buscará aprovechar su condición de local cuando se mida a Qatar, mientras que el plato fuerte de la jornada llegará a las 19:00 horas, cuando México enfrente a Corea del Sur en el Estadio Guadalajara. Tanto mexicanos como surcoreanos ganaron en su primer partido, por lo que una victoria dejaría a cualquiera de los dos con un pie en la siguiente ronda.

Partidos de hoy (hora del centro de México):

República Checa vs Sudáfrica | 10:00 horas

Suiza vs Bosnia y Herzegovina | 13:00 horas

Canadá vs Qatar | 14:00 horas

México vs Corea del Sur | 19:00 horas