¡El colmo!: Desquiciado sujeto se dice “dueño” de la banqueta en Huauchinango y amenaza de muerte a vendedora de periódicos

Voceadora del centro de Huauchinango teme por su vida

Ministerios Públicos le niegan recepción de denuncia “hasta que le pase algo grave”, le dijeron

Abelardo Domínguez

Huauchinango, Puebla – 17 de junio de 2026 — Beatriz Cruz, comerciante con puesto de periódicos y revistas en el Portal Zaragoza, en pleno centro de esta ciudad, ha sido víctima de amenazas constantes durante meses por parte de quien se hace llamar “dueño de la banqueta”: Alejandro Lechuga Fozado.

Beatriz cuenta con más de 15 años ejerciendo su actividad en ese mismo lugar sin inconvenientes, pero en el último periodo la situación se agravó. El 8 de junio, Lechuga Fozado la amenazó, intentó obligarla a trasladar su puesto al jardín central y dañó parte de su mercancía. Ese mismo día, la afectada presentó denuncia ante el Ministerio Público con número FGEP/CDI/FIR/HUUCHI‑I‑005225/2026, por el delito de daño en propiedad ajena.

El ayuntamiento determinó que Lechuga no es propietario del espacio y autorizó a Beatriz regresar a su actividad —el 17 de junio—. Sin embargo, al volver al lugar, Alejandro Lechuga acudió acompañado de su esposa y la amenazó de muerte, advirtiéndole que sabe dónde vive y que “asuma las consecuencias” si no retira su puesto.

Ante el riesgo inminente, Beatriz intentó denunciar nuevamente, pero ninguna mesa del Ministerio Público le recibió su escrito. El funcionario José Manuel González Jarquín, de la FIM, le respondió que “haga lo que quiera”, que no aceptará la denuncia a menos que ya le haya ocurrido algo grave.

Ante la negativa de atención y el temor fundado por su integridad, la voceadora acudió a la Comisión de Derechos Humanos para interponer queja.

Se hace un llamado público a la Fiscal General del Estado, Idamis Pastor Betancur, para que intervenga contra la negativa de servicio del servidor público mencionado, garantice el acceso a la justicia y brinde medidas de protección a Beatriz Cruz, quien se encuentra en riesgo.