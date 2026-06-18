Tiembla la selección mexicana: Inglaterra golea a Croacia en su debut en el Mundial 2026

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La Copa del Mundo 2026 no pudo tener mejor arranque que el duelo entre Inglaterra y Croacia. Desde el primer minuto, ambos equipos dejaron claro que venían a pelear cada balón como si fuera el último. Los ingleses, dirigidos por Thomas Tuchel, mostraron por qué arrasaron en las Eliminatorias UEFA, mientras que los croatas de Zlatko Dalic no se achicaron y respondieron con fútbol de alto nivel.

El primer gol llegó temprano, cuando Harry Kane cobró un penalti con frialdad y la mandó al fondo de la red. El VAR tuvo su dosis de protagonismo, pero la decisión fue clara: penalti legítimo y ventaja para los británicos. Kane, como siempre, demostró que es el hombre gol de los Three Lions.

Pero Croacia no se quedó atrás. Martin Baturina sacó un derechazo desde fuera del área que se coló en el ángulo, un auténtico golazo que puso a vibrar a los aficionados. Los Ajedrecistas mostraron su garra y calidad, igualando el marcador y metiendo presión a los ingleses.

El partido se volvió de ida y vuelta. Declan Rice y Jude Bellingham manejaron los hilos en el mediocampo inglés, mientras que Ivan Perisic y Luka Modric intentaban controlar el ritmo para los croatas. Cada jugada era una batalla y cada balón dividido se peleaba con todo.

Antes del descanso, Kane volvió a aparecer, esta vez con un cabezazo letal tras un tiro de esquina. Inglaterra recuperaba la ventaja, pero justo antes del silbatazo, Petar Musa aprovechó un centro de Perisic para empatar de nuevo. El primer tiempo terminó 2-2, con ambos equipos dejando todo en la cancha.

La segunda parte arrancó igual de intensa. Bellingham, con su clase habitual, se metió al área y definió cruzado para poner el 3-2. El joven crack inglés sigue demostrando por qué es uno de los jugadores más cotizados del mundo. Los croatas, lejos de rendirse, buscaron el empate con disparos de Kovacic y Matanovic, pero Pickford estuvo atento bajo los tres palos.

Los cambios refrescaron el partido. Tuchel mandó a la cancha a Rashford, Saka y Rogers, buscando velocidad y desequilibrio. Dalic respondió con Kramaric y Vlasic, apostando por la experiencia y el olfato goleador. El ritmo no bajó y las llegadas seguían cayendo en ambas áreas.

En los minutos finales, Marcus Rashford selló la victoria inglesa con un golazo tras asistencia de Saka. El delantero del Manchester United entró con todo y definió con potencia, dejando sin opciones al arquero croata. Inglaterra mostró profundidad de plantel y pegada en los momentos clave.

El marcador final, 4-2, refleja la intensidad y el espectáculo que ofrecieron ambos equipos. Los aficionados en el estadio y millones frente a la pantalla vivieron un partidazo digno de Mundial. Inglaterra confirma su candidatura, mientras que Croacia deja claro que tiene con qué pelear en el Grupo K.