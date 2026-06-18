Mundial 2026 lleva a más mexicanos a aumentar su gasto en productos y servicios

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Estudio de Worldpanel by Numerator revela que 89% de los mexicanos planea ver los partidos en su hogar, y de ellos, 72% planea cocinar durante las transmisiones.

76% de los mexicanos elige palomitas de maíz para ver los partidos, posicionándolas como el alimento estrella del Mundial en el hogar, por encima de alternativas tradicionalmente asociadas al consumo compartido como la carne asada (47%) y las hamburguesas (30%).

43% de los aficionados mexicanos asegura que destinará más recursos a la compra de productos y servicios durante el evento.

México, CDMX, junio de 2026. Mientras millones de aficionados siguen cada jugada dentro de la cancha durante la Copa del Mundo 2026, el verdadero centro de la experiencia mundialista se vivirá dentro de los hogares. En México, la cocina podría estarse convirtiendo en la zona VIP del torneo, impulsando nuevas dinámicas de consumo, convivencia y decisiones de compra alrededor de cada encuentro. Así lo revela el más reciente análisis de Worldpanel by Numerator, empresa global de datos y tecnología especializada en investigación de mercados y comportamiento del consumidor.

• El reporte revela que 89% de los mexicanos planea ver los partidos en su hogar, superando el promedio de 86% registrado en Latinoamérica.

• De ellos, 72% planea cocinar durante las transmisiones, superando a mercados como Perú (66%) y Argentina (62%).

Este fenómeno convierte al torneo en una experiencia social y familiar que gira en torno a la mesa, marcando nuevas dinámicas de consumo y ofreciendo una radiografía de cómo viven, los aficionados mexicanos, los grandes acontecimientos deportivos.

La mesa mundialista: así cambia el consumo durante los partidos

Más allá de los 90 minutos en la cancha, la experiencia mundialista se está trasladando al hogar y encuentra en la comida uno de sus principales detonadores de convivencia. Los consumidores están privilegiando opciones fáciles de preparar y diseñadas para compartir, con parrilladas, pizzas, aperitivos y hamburguesas entre las categorías que dominan el menú en América Latina.

Sin embargo, el comportamiento del consumidor en México muestra particularidades culturales muy claras durante el Mundial:

• Palomitas toman el liderato del consumo: En los hogares mexicanos, el snack estrella del Mundial no es la carne asada ni las hamburguesas. Junto con Brasil, México coloca a las palomitas de maíz como uno de los imprescindibles para ver los partidos, con una preferencia de 76%, muy por encima de la carne asada (47%) y las hamburguesas (30%).

• Refresco y cerveza dominan el tiempo de juego: Entre los aficionados más apasionados con el futbol, las bebidas mantienen un papel protagónico en cada encuentro. El refresco encabeza las preferencias con 82%, seguido de la cerveza con 54%, confirmando que el torneo amplía y diversifica sus momentos de consumo.

• El Mundial también conquista a los indiferentes: Incluso entre quienes no siguen activamente el futbol, el torneo modifica hábitos de consumo. En este segmento, los sueros aparecen como una elección diferenciada (2%), reflejando que la conversación mundialista logra abrir ocasiones de consumo más allá del ecosistema tradicional del deporte.

En juego la fidelidad de marca: ventana de oportunidad para retail y anunciantes

La Copa del Mundo no solo está redefiniendo hábitos de consumo dentro del hogar; también está alterando temporalmente la relación entre consumidores y marcas. De acuerdo con el análisis de Worldpanel by Numerator, durante el torneo aumenta la disposición a probar nuevas opciones y disminuye el peso de la fidelidad habitual de compra.

En América Latina, hasta el 77% de los consumidores afirma estar dispuesto a cambiar de marca ante campañas promocionales vinculadas al Mundial. Además, el 70% modificaría su elección por ofertas relacionadas directamente con los partidos y el 73% muestra interés por adquirir productos de colección asociados al torneo.

En México, esta apertura también se refleja en una mayor intención de gasto: 43% de los aficionados asegura que destinará más recursos a la compra de productos y servicios durante el evento, confirmando cómo los grandes acontecimientos deportivos reconfiguran temporalmente las decisiones de consumo y abren una ventana de oportunidad para marcas y retailers capaces de conectar con el momento.

“Durante el Mundial, la fidelidad de marca deja de ser el principal factor de decisión y cede terreno a la relevancia del momento”, explica Kesley Gomes, directora de Producto de Worldpanel by Numerator para América Latina. “No gana necesariamente la marca que forma parte del consumo habitual, sino aquella que logra conectar con el consumidor en el instante adecuado y con una propuesta relevante. Analizar realmente el cuándo y por qué de estas decisiones, es lo que permite a las empresas transformar la complejidad del mercado en una ventaja competitiva”.

El análisis segmenta a los consumidores latinoamericanos en tres perfiles clave para las estrategias de marketing:

1. Apasionados: Quienes más de la mitad buscan experiencias completas como el canjeo de paquetes de alimentos y bebidas (65%), campañas para canjear souvenirs o recuerdos de sus selecciones (46%), o entradas para ir algunos partidos (33%), lo que conlleva una mayor implicación emocional con las marcas y tienden a incrementar su volumen de consumo.

2. Ocasionales: Priorizan soluciones prácticas, comodidad y alimentos rápidos de preparar.

3. Desinteresados: No siguen el torneo por el deporte, pero se suman al ecosistema social y responden de manera muy positiva a incentivos directos o promociones claras.

“Monitorear cómo cambian estas decisiones de compra nos demuestra que comprender el contexto doméstico ya no es opcional para las marcas, sino imprescindible”, añade Gomes. “Estos datos revelan cómo adaptan las marcas sus campañas publicitarias según el comportamiento del consumidor en eventos de gran escala como la Copa del Mundo, donde las audiencias están más abiertas que nunca a probar, gastar y conectar si la propuesta empata con la experiencia que están viviendo dentro de sus actividades domésticas”, concluyó Gomes.