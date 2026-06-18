“Melao” es el nuevo sencillo del talentoso dueto Monteros

Una cumbia romántica que invita al escucha a cantar, bailar y enamorarse.

Por Mino D’Blanc

“Melao” es el nuevo sencillo de Monteros, mismo que ya está disponible en todas las plataformas digitales.

El talentoso dúo integrado por Yordanis Monteros y su esposo Luis Montero, quienes tienen un estilo único y una interpretación llena de sentimiento, presentan esta canción que es una cumbia cautivadora que destaca por su sonido torrente envolvente, que enamora y seduce a cualquier escucha desde los primeros acordes.

Con “Melao” demuestran una vez más por qué han logrado conquistar a todas las personas que los han escuchado. Es una propuesta romántica que combina una letra apasionada con un ritmo contagioso, creando una experiencia musical que invita a cantar, bailar y enamorarse.

La interpretación dulce, tan característica de Monteros se fusiona perfectiblemente con la potencia y energía de esta producción, dando vida a una canción que refleja la esencia musical del dueto y su capacidad para conectar con los sentimientos de sus seguidores.

El video oficial de “Melao” que se puede ver en el siguiente link: https://youtu.be/1gQSNST7emE?si=eK5HKlJLZ2wN2un2 complementa la fuerza y el encanto de la canción, ofreciendo una propuesta visual atractiva que realiza cada detalle de esta nueva producción.