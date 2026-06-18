La Red Mexicana de Ciencia Recreativa nombra como miembro honorífico al Dr. Raúl Mújica García

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Santa María Tonantzintla, Puebla a 17 de junio de 2026. “Porque su vida y obra constituyen un pilar fundamental para el desarrollo de la ciencia recreativa en México”, la Red Mexicana de Ciencia Recreativa, Recreación en Cadena A. C., nombró como miembro honorífico al Dr. Raúl Mújica García, investigador del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, (INAOE), centro público de investigación de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti).

Este reconocimiento fue entregado en el marco del XI Congreso Nacional de Ciencia Recreativa, llevado a cabo el 11 y 12 de junio en Querétaro. La Red Mexicana de Ciencia Recreativa nació en 2016 en el estado de Zacatecas con el objetivo primordial de profesionalizar la labor de las organizaciones y personas dedicadas a las actividades de ciencia recreativa en México.

El Dr. Mújica García es Investigador Titular “B” del INAOE, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, de la Unión Astronómica Internacional (IAU) y del Sistema Nacional de Investigadores. Es el primer graduado del doctorado en Astrofísica del INAOE.

Inició su trabajo científico con el esclarecimiento de la naturaleza de fuentes celestes descubiertas en censos del cielo llevados a cabo en diferentes bandas del espectro electromagnético, rayos X, óptico, IR y radio, seguidas del estudio de objetos de interés, en particular los Núcleos Activos de Galaxias (AGN). Posteriormente, se ha abocado a la caracterización de las poblaciones estelares y metalicidades de los cuásares más lejanos y en el seguimiento óptico de blazares y otros objetos variables dentro de grandes consorcios de seguimiento multifrecuencia, así como en monitoreo de asteroides, tanto fotométrica como espectroscópicamente.

Tiene una producción científica de 47 artículos arbitrados en revistas internacionales indexadas de alto impacto, ha tenido participación en la edición de seis libros de conferencias y ha escrito más de 300 artículos de divulgación.

Ha impartido clases ininterrumpidamente desde 1993, tanto en el posgrado de Astrofísica del INAOE como en las licenciaturas en Física de la UDLAP y la BUAP. Bajo su dirección se han concluido varias tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Tiene un gran interés en mejorar el nivel de enseñanza de la ciencia en los niveles básicos del sistema educativo del país, así como en crear foros y espacios para facilitar el acceso de la ciencia al público en general.

Es miembro del Comité Nacional de la Noche de las Estrellas y de Eclipses México, organizador de la Feria Internacional de Lectura, editor de suplementos de divulgación, participante en procesos de selección de libros para la biblioteca de aula, promotor y artífice de talleres de ciencia para niños, jóvenes y profesores, que se han multiplicado en diferentes estados, así como generador de redes de divulgadores, de clubes y de profesores de ciencias. Remodeló el Planetario de Puebla, diseñó y desarrolló tres unidades móviles de la ciencia para Puebla, Morelos y Tlaxcala, vehículos que llevan la ciencia a los rincones más aislados de cada estado. Participa en diversos medios de comunicación divulgando la ciencia..

Recibió el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología en la categoría de Divulgación otorgado por el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla, ahora Secihti Puebla, así como el Premio Nacional de Divulgación Científica otorgado por la SOMEDICYT. Fungió como Director de Divulgación y Comunicación del INAOE. A partir de 2020 es parte de la Coordinación Nacional de Educación en Astronomía (NAEC-México) de la IAU, desde la cual está fomentando la Red de Profesores por la Enseñanza de la Astronomía. Recientemente fue nombrado Punto de Contacto Nacional para la organización del Año Internacional de la Concienciación sobre Asteroides y la Defensa Planetaria (International Year of Asteroid Awareness and Planetary Defence, IYAPD2029).