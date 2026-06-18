Carín León es el autor e intérprete de “Desde que te tengo”

La canción que acompañará los momentos románticos de los protagonistas de “Tierra de amor y coraje”.

La nueva telenovela producida por José Alberto “El Gûero” Castro.

Por Mino D’Blanc

Carín León es el autor y el intérprete de “Desde que te tengo”, el tema que acompañará los momentos más románticos de la pareja de “Tierra de amor y coraje”, la nueva telenovela producida por el experimentado y talentoso José Alberto “El Gûero” Castro para TelevisaUnivision y que será estrenada y transmitida por “las estrellas” a partir de principios de octubre del presente año en el horario estelar.

El reconocido a nivel global artista sonorense, quien es uno de los máximos exponentes de nuestra música regional mexicana, que ha conquistado icónicos escenarios y grandes audiencias no solamente en México y en América Latina, sino a nivel internacional, a través de su estilo único que fusiona la esencia del género musical con sonidos contemporáneos, ahora sumará su talento a este melodrama ambientado en un universo de caballos y grandes paisajes del viejo oeste y que fue grabado en algunas de las regiones más espectaculares de Arizona, entre ellas Phoenix, Tuscon, Tubac y Sedona.