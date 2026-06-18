Murió trabajador de alumbrado público tras descarga en Coxcatlán

- Dos más resultaron lesionados
Desde Puebla
Un trabajador murió y dos más resultaron heridos tras descarga eléctrica, mientras instalaban alumbrado en Coxcatlán.
De acuerdo con los primeros reportes, Ángel N, de 33 años de edad, colocaba una luminaria, cuando presuntamente no se percató de los cables de alta tensión encima del punto donde trabajaba.
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