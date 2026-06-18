Gobernación estatal gestiona repatriación de dos poblanas muertas en EU

Erika Méndez

El titular de la secretaría de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, informó que gestionan la repatriación de los cuerpos de las dos mujeres poblanas muertas en Arizona, Estados Unidos.

Se trataba de Araceli y Mónica, migrantes originarias de la comunidad Xaltepec, Huauchinango.

Las jóvenes fallecieron en el desierto de Arizona, abandonadas por traficantes de personas, quienes les prometieron cruzarlas a la frontera de manera ilegal.