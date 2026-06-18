En la BUAP se respalda el talento artístico de los alumnos 

María Huerta

Se llevó a cabo el primer “TU JUEVES de Talento Universitario” en la Casa de las Bóvedas, iniciativa que busca impulsar el talento artístico y la convivencia de la comunidad BUAP.

Este espacio surge desde la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura (VEDC), y recibe a estudiantes de preparatorias y licenciaturas que quieran mostrar sus proyectos o trabajos.

Se ofrece música en vivo, interpretada por bandas de la comunidad universitaria, mesas de expo venta, o trueque de libros, que se pueden encontrar una vez al mes de 12 a 15 horas en la Casa de las Bóvedas, ubicada en Juan de Palafox y Mendoza 406.

“Es una estrategia que busca la convivencia de los miembros de la comunidad universitaria, con sus bandas y no solamente en el ámbito de los que estudian temas relacionados de arte; también están los stands de los compañeros que puedan vender todo lo que ellos producen, como son sus grabados, sus stickers, o fotografías que a veces toman” señaló, Rosalinda Merino Calderón, encargada de Despacho de la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura.