Lilia Cedillo encabezó graduación de alumnos de la prepa 2 de Octubre BUAP 

María Huerta

La generación 2023-2026 de la preparatoria 2 de Octubre de 1968, integrada por 802 alumnos, culminó sus estudios de nivel medio superior con el reconocimiento de la rectora de la BUAP, Lilia Cedillo Ramírez, así como de sus profesores y familiares, quienes se dieron cita para esta ceremonia en el Auditorio del Complejo Cultural Universitario (CCU).

En su mensaje, Lilia Cedillo aseguró que los graduados deben sentirse orgullosos por terminar satisfactoriamente una de las etapas más significativas de su vida, por todas las experiencias y cambios que enfrentaron.

Ahora, dijo, toca recibir nuevas oportunidades para formarse a nivel licenciatura, donde seguramente conocerán a personas decisivas en su camino.

Felicitó a los directivos, docentes y, sobre todo, a los padres de familia por apoyar a sus hijos.

En tanto, la directora de esta unidad académica, Irma García Ortega, agradeció el respaldo del personal docente, administrativo y de servicio.

A los estudiantes les reconoció su esfuerzo, entrega en las diferentes áreas del conocimiento y en los deportes.