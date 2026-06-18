Asesinaron a un hombre en negocio de maquinistas de Tehuacán

Desde Puebla
La tarde de este jueves, el ataque en la esquina de la 25 Poniente y 24 Sur en Tehuacán dejó un hombre asesinado en un negocio de maquinitas.
De acuerdo con los primeros reportes, sujetos en una motocicleta llegaron al establecimiento y dispararon en repetidas ocasiones contra la víctima.
Tras la agresión, los presuntos responsables escaparon.
El asesinado fue identificado como “el Lalo”, 31 años de edad, presuntamente pagó condena y tendría poco tiempo de dejar la cárcel.
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