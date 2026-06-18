Bitácora de futuro. Olé ahí viene Mary Luz la españolita

Autor Bayardo Quinto Núñez Bayquinú

A: Mari luz Morales Martín-Varés

(Amiga española, madrileña)

Sucede que hace algún tiempo hubo un regalo espléndido del destino, se congració con nosotros y nos permitió conocer a una excelente persona, a una españolita agraciada, muy bonita y picarona, sus bellos ojos azules como el inmenso manto celeste-cielo-, su tez blanca como la nieve, su cabello de corte varonil, con un peinado exótico como un erizo, de estatura moderada, eso sí, muy hermosa y bonita, es madrileña, diseñadora de modas, se llama Mary Luz.

-Dime españolita, a dónde se une el mar con la luz. Bueno, se unen en el Crepúsculo y surge con el nuevo amanecer.

-¡Qué interesante tu respuesta!

En esta españolita se cumplen algunos aspectos importantes, es una joven risueña, de nobles sentimientos, entrega su alma cuando quiere a alguien, es una mujer sensual, sí lo sabré yo, he visto a las abejas en busca del panal, ella ahora ahuyenta hasta el más pequeño gorrión que pretende introducir su pico para extraer el néctar de la flor. Esa es ella, la española que visitaba el cafetín del carrito rodante de Pepsi Cola, que se encuentra ubicado costado sur del Parque Central de Masaya, era tan frecuentado ese lugar, que por sobrenombre le decían: “el cafetín de la española”.

Los recuerdos son muchos, aquellas tardes y las noches que acudía a mi casa, y en compañía de mi esposa disfrutábamos las amenas tertulias, era la tarde del café, la hora del té de manzanilla; ¡Ah! En una ocasión cocinó para nosotros la famosa “tortilla española”, el día que Carmen le enseñó a cocinar “masa en cazuela o indio viejo”, y en otra ocasión, ambas prepararon el “shao mein” para uno de esos almuerzos placenteros. Aquel destino predestinado que es capaz, en cierta medida parte de la emoción acumulada por sentir más cerca las vibraciones del corazón dichoso, disfrutamos los buenos momentos y la tristeza desapareció, era la magnífica aventura del momento, una amistad extranjera y sincera que perdurará a lo largo de nuestras vidas.

Las lágrimas se soportaban, caían y rodaban por las arterias del corazón, como una fiel sorpresa y medicina necesaria, para provocarle al estigma la independencia de neutralizar lo que jamás se pueda imaginar, para darse cuenta de que alguna manera las heridas se tienen que cerrar, como el mejor y mayor homenaje a la vida misma.

Realmente fueron infinidades de cosas y casos los que disfrutábamos juntos- Carmen, Bayardo y Mary Luz-, efectivamente de corazón a corazón nos unimos, allá en lo profundo, a donde penetra el sentimiento cuando noblemente quiere habitar el alma.

Día a día con Mary luz- luz bendita entre mar y tierra-, eran paseos, tertulias, críticas de libros y de artículos periodísticos, de lo cual mostraba gran interés, porque es amante de la literatura.

Y, es que la amistad que nos ofrecimos es pura, fuera de toda filfa, es algo que trasciende y se eleva muy adentro, ahí no impera ningún sentimiento innoble, no hay intereses creados, es una amistad que se abisma en la sinceridad.

Todo resultó como una experiencia que todos necesitábamos en nuestras vidas, pero muy especial para Mary Luz, porque le encontró sentido a su vida, marcó todos aquellos objetivos que no se pagan ni con todo el dinero u oro del mundo.

De nuevo el corazón volvía a palpitar, cuando rememoramos aquellos sueños y momentos nuestros que magistralmente flotaban en nuestros pensamientos, tomándonos esa taza de café o de té, etc. Pero no quedarán en un simple recuerdo o en un adiós, ni en el aire, tampoco serán una utopía para la eternidad, porque la utopía es posible cuando los sueños se cumplen.

Entonces, la verdadera amistad no se cambia, ni aún estando tan lejos-de continente a continente-, la españolita nunca tendrá que pedir permiso para entrar en nuestros corazones. Y, que la emoción del caso continúe nublándonos los corazones y embriaguen en su terneza nuestra amistad, como en aquel jardín de flores exóticas, delicadas, con aromas puros, esa es la amistad brindada, salud, y si resultaren gruesas lágrimas, que estas no sirvan para retroalimentar esa amistad prodigiosa y así mantener el más puro orgullo del alma de aquella formidable amiga extranjera.

-¡Ah!!? A la españolita nunca la cambiaremos, nunca, nunca…, vale? Olé!!

-¿Qué dices tú, Mary Luz? Conteste por favor, pero con el corazón abierto y con las arterias brotando, fluyendo sangre española pura.

-Claro, todo está perfecto y que viva la vida y el sabor de la misma y que la eternidad sea con vosotros, para que la amistad no pare de hablar de nosotros mismos…

Micro Autobiografía: Bayardo Quinto Núñez (Bayquinú) ha publicado veintiséis (26) Libros: Ensayos; Opiniones diversas; Pohemas; Cuentos; Relatos; Minicuentos; Novelas Cortas; y tiene varios libros escritos inéditos, y otros que va escribiendo, los cuales en su momento si hay oportunidad saldrán a la luz pública, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales; Abogado y Notario Público;

Instructor Deportivo en Baloncesto, Escritor; Pintor; estudio Siempre Música, Artesano del Calzado, y/o Zapatero Alistador, y tras su ardua experiencia en medios escritos de gran trayectoria en Nicaragua, como ¡El Nuevo Diario y Diario La Prensa!. Columnista Internacional, y Nicaragüense.