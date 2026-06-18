El “internet gratis” y las redes desprotegidas cuestan a las PyMEs dos millones de pesos (Día Mundial del WiFi)

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En el marco del Día Mundial del Wi-Fi (20 de junio) resaltan las conexiones inalámbricas deficientes y sin seguridad como los principales blancos de ataques tras el récord de 58.1 billones de intentos de ciberataques en el país.

El costo promedio de un incidente de ciberseguridad para un pequeño negocio alcanza hasta los 2.8 millones de pesos, poniendo en riesgo al sector que genera el 52% del PIB nacional.

El próximo 20 de junio se conmemora el Día Mundial del Wi-Fi, tecnología fundamental utilizada para las miles de transacciones financieras diarias que forman parte de la manera en que se mueve la economía en México. Sin embargo, para las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs), que representan el 99.8% de las unidades económicas del país, mantener una red inalámbrica, lenta o sin protección ya no es solo un problema de conectividad, es una vulnerabilidad financiera extrema.

Tras registrarse la cifra récord de 58.1 billones de intentos de ciberataques en México durante el último año[1], las PyMEs operan bajo un riesgo latente debido a sus moderados grados de digitalización. De acuerdo a diversas consultoras, un hackeo a través del Wi-Fi o un incidente de ciberseguridad provocado por malware o phishing en los correos del negocio puede costarle a una empresa mexicana entre 1.2 y 2.8 millones de pesos. Esta cifra considera las pérdidas por interrupciones operativas (como no poder facturar o cobrar con tarjeta), la recuperación de sistemas y las afectaciones reputacionales.

Históricamente, blindar y optimizar las redes avanzadas de Wi-Fi y ciberseguridad estaba reservado para los grandes corporativos con presupuestos millonarios. Para romper esta barrera y conmemorar la importancia de una conectividad segura, Ikusi, firma especializada en servicios avanzados de tecnología, impulsa la democratización digital a través de Ikusi Shop

Se trata de una plataforma de comercio electrónico bajo el esquema de “tecnología como servicio”, que permite a los negocios acceder a soluciones de conectividad eficiente y ciberseguridad mediante un esquema de arrendamiento digital flexible, sin necesidad de realizar fuertes inversiones iniciales en hardware.

“La digitalización y un Wi-Fi seguro son hoy en día una línea de vida para la supervivencia de los negocios en México”, señaló Gustavo Valdez, director general de Ikusi en México. “Con Ikusi Shop estamos eliminando la complejidad. Una PYME con varias sucursales ahora puede adquirir conectividad multisitio administrada desde un panel centralizado, equilibrar su tráfico de internet para eliminar interrupciones en ventas y facturación, y bloquear sitios peligrosos. Todo respaldado por expertos 24/7 para igualar el terreno de juego frente a los grandes corporativos”.

A través de esta plataforma, las PYMEs pueden elegir el nivel de protección o conectividad que necesitan, realizar pagos seguros en línea con facturación automatizada y contar con el respaldo de una firma con 55 años de experiencia tecnológica.