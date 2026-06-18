Fiscalía debe investigar si “Los Rojos” operan en Acatlán de Osorio: Pável Gaspar 

Jorge Barrientos

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) del Congreso del estado de Puebla, Pavel Gaspar Ramírez, afirmó la Fiscalía General del Estado (FGE) es la encargada de determinar si el grupo delictivo conocido como Los Rojos tiene presencia y operaciones en el municipio de Acatlán de Osorio, luego de las denuncias públicas de la alcaldesa Lupita Bárcenas.

El legislador señaló que corresponde a las autoridades ministeriales investigar las amenazas de muerte que la presidenta municipal aseguró haber recibido presuntamente por parte de integrantes de dicha organización criminal, situación que fue dada a conocer mediante un video difundido en redes sociales.

“La presidenta hizo una denuncia, pero es un tema de Fiscalía donde debe investigar.

Nosotros no somos una instancia investigadora”, expresó el coordinador de la bancada de Morena en el Congreso local.

Pavel Gaspar Ramírez reconoció que en la región de Acatlán de Osorio se han registrado diversos hechos delictivos, entre ellos asaltos en carreteras, por lo que consideró fundamental que las autoridades de los distintos niveles de gobierno trabajen para garantizar la paz y la seguridad de la población.

En ese sentido, destacó que la secretaría de Gobernación estatal mantiene atención permanente sobre la situación política y social del municipio, con el objetivo de preservar la gobernabilidad ante el conflicto surgido por las solicitudes de destitución promovidas contra la alcaldesa.

Respecto a un eventual procedimiento de revocación de mandato, el presidente de la Jugocopo aclaró que hasta el momento el Congreso del Estado no ha recibido ninguna solicitud formal por parte de integrantes del Cabildo de Acatlán de Osorio, quienes previamente habían manifestado su intención de impulsar ese recurso.

“Seguimos en espera de que nos llegue alguna petición por alguna de las partes. Quienes habían expresado esa intención eran las y los regidores, pero hasta ayer por la noche no se había presentado ningún documento formal”, explicó.

El diputado subrayó que el Poder Legislativo mantendrá una postura institucional e imparcial, respetando los procesos legales y las investigaciones que desarrollen las autoridades competentes.

Asimismo, descartó pronunciarse sobre posibles escenarios futuros, como la integración de un Concejo Municipal para garantizar la gobernabilidad en caso de una eventual destitución de la presidenta municipal, al considerar que todavía no existe ningún procedimiento iniciado formalmente.

“No podemos adelantarnos ni hacer suposiciones. Debemos seguir el proceso paso a paso y actuar únicamente cuando exista una solicitud formal dentro de nuestras facultades”, concluyó.

PAN plantea Concejo Municipal en Acatlán si prospera destitución de Lupita Bárcenas

El coordinador de la bancada del PAN en el Congreso del Estado, Marcos Castro Martínez planteó la posibilidad de instalar un Concejo Municipal en Acatlán de Osorio en caso de que prospere la destitución de la alcaldesa Guadalupe Bárcenas, con el objetivo de garantizar la gobernabilidad y la continuidad de las funciones públicas en el municipio.

El legislador consideró que, ante la crisis política y de seguridad que enfrenta la demarcación, la prioridad debe centrarse en restablecer las condiciones de seguridad para la población antes de definir el futuro de la administración municipal.

Señaló que la situación en Acatlán de Osorio es delicada, por lo que las instituciones deben enfocar sus esfuerzos en proteger a los ciudadanos y recuperar la estabilidad en el municipio.

En este contexto, explicó que si avanza la solicitud promovida por regidores para remover a la presidenta municipal morenista Guadalupe Bárcenas, el Congreso del Estado tendría facultades para analizar la conformación de un Concejo Municipal que permita mantener la gobernabilidad mientras se resuelve la situación política.

Marcos Castro precisó que cualquier determinación sobre una posible revocación o destitución deberá apegarse a los procedimientos legales establecidos y ser evaluada por las instancias correspondientes.

Añadió que el Poder Legislativo solo podrá intervenir una vez que cuente con los elementos jurídicos y administrativos necesarios para valorar el caso.

El posicionamiento del coordinador parlamentario del PAN difiere de la postura expresada recientemente por Pavel Gaspar Ramírez, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local, quien sostuvo que primero deben agotarse todos los procedimientos legales antes de avanzar en cualquier proceso relacionado con una eventual salida de la edil.

La controversia surge luego de que integrantes del Cabildo de Acatlán de Osorio solicitaran la destitución de Guadalupe Bárcenas. La alcaldesa ha declarado públicamente que detrás de dicha petición podrían existir intereses ligados a grupos delictivos, situación que ha elevado la tensión política en el municipio y colocado en el centro del debate la gobernabilidad y la seguridad pública en esa región de la Mixteca poblana.