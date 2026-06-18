Cabildo otorga 4 predios para el cablebús

María Tenahua

Con 17 votos a favor y cinco en contra de Carlos Montiel Solana, Guadalupe Arrubarrena García, Amparo Acuña Figueroa, Esther Pérez Rivera, Ovidio Celis Córdova y Shirley Ponce Luna y la abstención de Mayte Rivera Vivanco, regidores avalaron la propuesta del presidente capitalino, Pepe Chedraui, para otorgar cuatro predios en comodato al gobierno del estado por la construcción del cablebús.

Con discusión que tardó más de una, los regidores de Morena, excepto la hermana de la exalcaldesa Claudia Rivera Vivanco, se avaló que el municipio dé facilidades al gobierno estatal, para construir este tipo de transporte.

Durante la discusión, el regidor Carlos Montiel destacó que votan en contra, porque no conocen el proyecto ejecutivo y esto requiere de un análisis; por lo tanto, no se les han compartido beneficios y detalles técnicos.

El presidente de la comisión de Movilidad, Infraestructura y Servicios Públicos del cabildo, Leobardo Rodríguez Juárez, señaló que este tipo de decisiones es “urgente”.

Los predios son:

Polígono: Parque Biblioteca, ubicado en la Diagonal Defensores de la República # 1126, con una superficie de seis mil 721.9768 cuadrados.

Polígono: Parque Juárez, en el bulevar 5 de Mayo, con una superficie de tres mil 900 metros cuadrados.

Polígono: Parque Amalucan, ubicado en bulevar Atempan en la colonia Bosques de San Sebastián, con una superficie de más de dos mil metros cuadrados.

Polígono: Avenida 11 Sur con esquina bulevar Carmelitas con una superficie de 448 metros cuadrados.

Manifestación contra cablebús

Mientras los regidores aprobaban otorgar 4 predios para la construcción del cablebús, un grupo de ciudadanos se manifestó fuera del Palacio Municipal, para exigir que este proyecto se detenga.

Con mantas que señalaban “Clausurado, fuera el cablebús”, con silbatos expresaron estar contra este medio de transporte que “solo realizará ecocidio por los árboles que tendrán que talar para su instalación”.

Aprobado el comodato, los inconformes se trasladaron a la sala de Regidores, donde también manifestaron su rechazo.