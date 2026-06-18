Gobiernos estatal y federal previenen supervisan prevención de desastres naturales en la Sierra Norte

– Federación, Estado y municipios coordinan acciones de protección civil, infraestructura, vivienda y búsqueda de personas.

– El gobernador Alejandro Armenta Mier destacó el funcionamiento de 18 módulos de maquinaria y 13 trenes de pavimento, además de equipo especializado para atender emergencias.

Desde Puebla

HUAUCHINANGO, Pue.- Ante el pronóstico de una temporada de lluvias más intensa entre agosto y septiembre, el gobernador Alejandro Armenta Mier afirmó que el gobierno estatal cuenta con capacidad operativa, infraestructura y coordinación interinstitucional para responder de manera inmediata a cualquier contingencia que pudiera registrarse en la entidad.

En conferencia de prensa, el ejecutivo estatal señaló que la prioridad de su administración es salvaguardar la integridad de las familias poblanas mediante acciones preventivas y trabajo permanente en territorio. Recordó la atención que se brindó durante la emergencia provocada por las lluvias en el año 2025, cuando los tres órdenes de gobierno trabajaron de manera coordinada con la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Marina, Protección Civil y autoridades municipales para auxiliar a la población afectada. Asimismo, reiteró a Abigail Lechuga Sosa, madre del menor Liam Tadeo, que las labores para localizar al niño continúan como una prioridad para las instituciones participantes.

El gobernador destacó el uso de 18 módulos de maquinaria y 13 trenes de pavimentación, personal especializado y equipo desplegado en distintas regiones para atender emergencias de forma oportuna, particularmente en zonas de riesgo de la Sierra Norte. “Nos ocupa la seguridad de ustedes, por eso estamos aquí”, puntualizó.

Asimismo, llamó a la población a estar pendiente de información oficial a través de los medios de comunicación y evacuar ante una emergencia para evitar tragedias.

Por su parte, el coordinador general de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, coronel Bernabé López Santos, informó que la temporada de lluvias y ciclones inició el 15 de mayo y concluirá en noviembre. Explicó que se prevé la formación de entre 18 y 21 fenómenos meteorológicos en el Pacífico y de 11 a 15 en el Atlántico, con un incremento significativo de precipitaciones durante los meses de agosto y septiembre.

Detalló que durante la contingencia registrada en octubre de 2025 se contabilizaron 3 mil 560 viviendas afectadas, 514 planteles educativos con daños y más de 6 mil 400 personas damnificadas. Para atender la emergencia se habilitaron 12 refugios temporales que brindaron resguardo a aproximadamente mil 610 personas, se entregaron un total de 598 cobertores, 598 colchonetas, 337 kits de aseo personal, 112 kits de limpieza, 112 galones de cloro y tres mil 234 láminas. Respecto a la búsqueda de Liam Tadeo, indicó que personal de los tres niveles de gobierno ha participado durante 250 días en 89 jornadas efectivas, con apoyo de drones, maquinaria especializada, buzos y diversas herramientas tecnológicas.

En materia de conectividad, el delegado de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Javier Aquino, informó que se ejecutaron 17 contratos públicos por más de 180 millones de pesos, además de la construcción de 21 pasos provisionales y la atención de 63 incidencias en casi 610 kilómetros de caminos y carreteras. Precisó que actualmente existen 64 acciones concretas para intervenir 42 tramos carreteros y construir 22 puentes nuevos, con una inversión superior a mil 500 millones de pesos. Destacó que todos los proyectos cuentan con procesos licitados y reconoció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para acelerar las obras que fortalecerán la conectividad regional y la actividad económica.

En tanto, el subsecretario de Vivienda de la Secretaría de Bienestar, José Luis Figueroa Ortiz, dio a conocer que avanza el proceso de reubicación de familias afectadas en municipios de la Sierra Norte. Informó que 333 personas de 59 localidades de Francisco Z. Mena, Zihuateutla, Zacatlán, Huauchinango, Pantepec y Pahuatlán participan en este esquema. Explicó que se identificaron 14.65 hectáreas para la reconstrucción de mil 428 viviendas, resultado de un trabajo coordinado entre la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y el Gobierno del Estado. Además, se llevaron a cabo seis asambleas comunitarias para fortalecer el diálogo con la población beneficiaria.

Por otra parte, el secretario de Infraestructura, José Manuel Contreras de los Santos, informó que la dependencia opera 29 equipos de maquinaria pesada distribuidos en 10 municipios de la Sierra Norte para ejecutar acciones preventivas y de atención inmediata. Entre los trabajos destacan el desazolve y protección de ríos en Huauchinango, Xicotepec y Tlacuilotepec; la estabilización de taludes en Zihuateutla, Naupan y Pahuatlán; la rehabilitación de caminos sacacosechas en Pantepec y Francisco Z. Mena; así como la ampliación del camino intermunicipal Zautla-Tetela de Ocampo y la rehabilitación de vialidades en Chignahuapan.

Finalmente, las autoridades estatales señalaron que mantienen coordinación permanente con Protección Civil Estatal, dependencias federales y ayuntamientos para garantizar una respuesta eficaz ante cualquier fenómeno natural y proteger la vida, el patrimonio y la seguridad de las familias poblanas.