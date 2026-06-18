Mauricio manejaba borracho y generó daños a vehículos en Atlixco

Desde Puebla
Como resultado de la atención oportuna a un reporte de tránsito, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a un hombre señalado por provocar daños a vehículos estacionados en calles de Atlixco.
El incidente ocurrió sobre la calle 5 Poniente, donde fueron localizados diversos automóviles con afectaciones. Testigos señalaron al conductor de una camioneta Nissan Pathfinder color rojo como responsable de los daños.
Durante la intervención, los oficiales detectaron que el masculino presentaba estado de ebriedad, por lo que tras las diligencias e investigaciones correspondientes Mauricio N., fue asegurado en flagrancia y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado por el delito de daños en propiedad ajena.
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