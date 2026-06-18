Entregan apoyo a mil 159 personas afectadas por las lluvias este año en la sierra Norte

Erika Méndez

El coordinador estatal de Protección Civil, Bernabe López Santos, informó la entrega de apoyo a mil 159 personas afectadas por lluvias este 2026.

En conferencia de prensa, dijo que los rezagos se han registrado principalmente en la Sierra Norte.

La ayuda ha sido 598 cobertores, 337 kits de aseo personal, 112 kits de limpieza, 598 colchonetas, 3 mil 234 láminas galvanizadas y 112 galones de cloro.

Destacó que para los meses de julio y agosto habrá olas de calor, mientras en septiembre y octubre regresará la temporada de lluvias con mayor intensidad.