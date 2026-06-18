Encabeza Armenta mesa de seguridad en Huauchinango con autoridades de Veracruz e Hidalgo

Erika Méndez

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier encabezó este jueves la mesa estatal de paz y microregiones en Huauchinango.

A través de redes sociales, informó que asistieron autoridades de Veracruz e Hidalgo, así como la titular de la secretaría de Bienestar federal, Leticia Ramírez Amaya.

Resaltó que el encuentro reflejó la importancia de sumar esfuerzos más allá de los límites territoriales, con una coordinación que fortalece la prevención, la protección y la atención directa.