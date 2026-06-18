BUAP lanza licitación para adquirir mobiliario

María Huerta
La BUAP lanzó convocatoria para adquisición de mobiliario por equipamiento de diferentes unidades académicas.
La licitación CAASBUAP/CONV-06/2026 por adquisición de mobiliario para equipamento de diferentes unidades académicas, los artículos que se solicitan son: 474 escritorios ejecutivos, 159 pizarrones blancos, 2 mil 871 sillas con paletas derecha y 959 sillas sin brazos.
Además, 4 mil 700 paquetes de papel bond ecológico, 7 mil piezas de borrador para pizarrón, 10 mil piezas de memoria USB, 7 mil paquetes de marcadores; y 10 mil cajas de pañuelos desechables.
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