Chequia vs Sudáfrica en vivo

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De forma oficial arranca la Jornada 2 del Mundial 2026 y se viene un duelo interesante y que podría ponerle rumbo definitivo al Grupo A, ya que Chequia recibe a Sudáfrica en Atlanta. Aquí podrás seguir en vivo y minuto a minuto este duelo.

Ambos equipos llegan a este duelo con una derrota, por lo que tienen la importante misión de no dejar más puntos en el camino, ya que volver a caer podría implicar su eliminación del torneo. Sigue en vivo cada jugada, gol y mejores acciones de la Copa Mundial 2026.

La República Checa se enfrenta a Sudáfrica por la Jornada 2 del Mundial 2026, duelo donde los europeos saltan al campo como favoritos, pero veremos cómo le va a los africanos. Cada jugada se actualizará al momento, así que no debes recargar la página.

¿A qué hora juegan Chequia vs Sudáfrica HOY en el Mundial 2026?

Este duelo de Copa del Mundo, como parte de la Jornada 2 del Grupo A, se va a disputar este jueves 18 de junio en la cancha del Estadio Atlanta, por lo que se espera un buen número de aficionados en las gradas. El juego inicia a las 10:00 hrs.

Alineaciones del partido Chequia vs Sudáfrica HOY

En un partido donde en 90 minutos se podría terminar el camino para cualquiera de los equipos, han saltado al campo con sus mejores XI, por lo que aquí puedes revisar el República Checa vs Sudáfrica.