Selección mexicana, por el pase a la siguiente ronda del Mundial 2026 ante Corea del Sur

MILENIO

La Selección Mexicana jugará por primera vez en la historia de los Mundiales, un partido como local en la ciudad de Guadalajara, lo hará ante un viejo conocido, en la cancha de las Chivas.

Una cita con la historia dentro de la Copa del Mundo se escribirá cuando el conjunto nacional busque su boleto a la segunda ronda, pero enfrente tendrá a Corea del Sur.

La fecha llegó para la disputa de un compromiso en el que el Tricolor se medirá a una selección que ha sido bien aceptada en la Perla Tapatía.

Los dirigidos por Javier Aguirre dejaron lapsos de buenas sensaciones ante Sudáfrica, pudieron ganar por una mayor diferencia, pero los primeros tres puntos están en la bolsa.

La mala noticia fue la expulsión del zaguero César Montes en los minutos finales ante los sudafricanos, por lo que todo indica que Edson Álvarez será el defensor central junto a Johan Vásquez.

Nunca como ahora, en Guadalajara

En la cancha de Zapopan, el Tricolor ya ha tenido actuaciones recientes, aunque no oficiales. En septiembre de 2010 se midió a Ecuador, para octubre de 2024 lo hizo frente a Estados Unidos y en 2025, nuevamente contra los ecuatorianos.

El estadio Guadalajara escribirá historia en esta justa, fue diseñado para ser parte del máximo escenario del futbol y hoy recibirá su segundo duelo mundialista.

Uno de los principales objetivos de México es ser líder de su grupo, para de esa manera jugar más partidos en el estadio Ciudad de México, por ello la relevancia de vencer a los coreanos.

Los Tigres de Asia se han asentado de buena manera en la Perla Tapatía, eligieron Chivas Verde Valle como su base de entrenamiento y pese a ser visitantes, los coreanos son parte de la fiesta.

Su presentación fue notable, mostraron capacidad de reacción, fueron pacientes y le dieron la vuelta a Chequia.

A inclinar la balanza

De seis enfrentamientos entre estos equipos, se registran dos triunfos por bando y los mismos empates, por lo que este interesante enfrentamiento podría marcar la diferencia.

El primer antecedente oficial se remonta al torneo Olímpico de Londres 1948; los Tigres de Asia se llevaron el triunfo contundente por marcador de 5-3.

En la Copa del Mundo de Francia 1998 volvieron a verse las caras en fase de grupos, en esa ocasión el Tricolor obtuvo la victoria 3-1, con tantos de Ricardo Peláez y un doblete de Luis Hernández.

Tres años después, en 2001, se midieron en la Copa Confederaciones, previo al Mundial, donde los coreanos fueron anfitriones; los asiáticos ganaron ese encuentro 2-1, mientras el gol mexicano fue anotado por Víctor Ruíz.

La Copa de Rusia 2018 fue el segundo enfrentamiento en Mundiales, los entonces dirigidos por Juan Carlos Osorio ganaron 2-1, con tantos de Javier Hernández y Carlos Vela, mientras que por los coreanos descontó Heung Min Son, a quien volverán a enfrentar esta noche.

Antes de conocer los cruces de los distintos grupos para esta justa mundialista, en septiembre del 2025 se registró el antecedente más reciente y terminó en empate 2-2; Raúl Jiménez y Santiago Gimenez anotaron por el Tricolor; mientras que Hyeongyu Ho y Son marcaron por el conjunto asiático.