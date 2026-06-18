Fiebre futbolera abarrota el Fan Fest del Zócalo; alcanza su capacidad máxima

LA JORNADA

Dos horas antes de que inicie el encuentro entre la selección mexicana y el equipo de Corea del Sur como parte de la Copa del Mundo, el FIFA Fan Fest del Zócalo capitalino alcanzó su capacidad máxima, ante la llegada de miles de asistentes.

Ante ello, el Gobierno de la Ciudad de México recomendó a los aficionados que no lograron entrar a asistir al festival futbolero en la plaza Garibaldi, para disfrutar del segundo partido del equipo mexicano en la justa mundialista.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que derivado de la alta afluencia de aficionadas y aficionados que se dieron cita en el FanFest del Centro Histórico, la plancha del Zócalo ha alcanzado su capacidad máxima.

Recomendaron acudir a alguna de las 11 pantallas instaladas en el perímetro para disfrutar del encuentro entre las selecciones de México y Corea del Sur, los puntos son los siguientes:

* Av. Juárez (frente a Bellas Artes y la Alameda Central).

* 20 de Noviembre (esquina con República de Uruguay, Mesones y Regina).

* Pino Suárez (esquina con República de Uruguay y República del Salvador).

* Palma (esquina con 5 de Mayo, Madero y 16 de Septiembre).

* 5 de Mayo (esquina con Isabel la Católica).

Garibaldi se llena de color futbolero

Al grito de “Corea va a probar, el chile nacional”, aficionados ambientan la plaza de Garibaldi, que poco a poco se fue llenando de familias y grupos de amigos.

El canto de Cielito Lindo, sonido de las matracas, trompetas, y banderas de México que los asistentes ondean son de festejao y de apoyo a la selección mexicana previo a su encuentro con República de Corea.La camiseta de la selección en color verde, blanca o negra, espuma, pelucas de colores, bigotes blancos, sombreros, bufandas, y hasta el rostro pintado con gis tricolor no falta en los asistentes.

Algunos como Salvador llegó con su perra Angy, que tambien porta su camisa y gorra de la selección mexicana.Irving, residente del estado de México, confía en el triunfo de la selección mexicana al igual que la chef Melissa que apostó con un compañero del trabajo mil pesos, a favor de de México.