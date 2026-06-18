Síndico respalda continuidad de Tonantzin Fernández en San Pedro Cholula

Desde Puebla

*San Pedro Cholula, Pue.—* El síndico municipal José Alcudia reafirmó de manera contundente su respaldo total y absoluto al proyecto de continuidad que encabeza la presidenta municipal Tonantzin Fernández, dejando en claro que no buscará la presidencia municipal en el próximo proceso electoral.

Durante una entrevista, Alcudia abordó los principales retos que enfrenta la Sindicatura Municipal y destacó que su trabajo se rige por los principios de la Cuarta Transformación, siempre en beneficio de las y los ciudadanos de San Pedro Cholula.

El síndico municipal subrayó que su responsabilidad está plenamente enfocada en garantizar la legalidad, la gobernabilidad y la defensa del interés público, actuando de manera coordinada y alineada con el gobierno municipal que encabeza la presidenta Tonantzin Fernández.

En el ámbito político-electoral, al ser cuestionado sobre una eventual aspiración a la presidencia municipal, José Alcudia fue claro y categórico: “No tengo esa intención. Estoy comprometido con las y los cholultecas y con el proyecto de transformación que hoy gobierna San Pedro Cholula. Mi respaldo es total a la presidenta Tonantzin Fernández y a la continuidad de su proyecto.”

Finalmente, reiteró que su prioridad es cumplir con el encargo que le fue conferido, fortalecer las instituciones municipales y seguir trabajando, sin distracciones personales, por un gobierno cercano, honesto y alineado con las causas del pueblo.