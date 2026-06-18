Con violencia, roban taxi en Huauchinango

Abelardo Domínguez
Hace unos momentos se registró el robo de un veículo sobre la carretera rumbo a Necaxa, a la altura del Hotel “El Rodeo”, en la zona de Cuautitla.
Un automóvil
Modelo: Chevrolet Aveo (línea reciente).
Color: Azul con una franja amarilla distintiva en la parte trasera de la cajuela.
Placas de circulación: TXT-598-B de Puebla.
Se pide el apoyo urgente de la ciudadanía, transportistas, taxistas y automovilistas que circulan por la ruta Huauchinango – Necaxa y puntos vecinos.
Si ven la unidad en circulación o detectan una actitud sospechosa en el camino, repórtenlo de inmediato al 911
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