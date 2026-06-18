Con violencia, roban taxi en Huauchinango

​Abelardo Domínguez

Hace unos momentos se registró el robo de un veículo sobre la carretera rumbo a Necaxa, a la altura del Hotel “El Rodeo”, en la zona de Cuautitla.

​Un automóvil

​ Modelo: Chevrolet Aveo (línea reciente).

Color: Azul con una franja amarilla distintiva en la parte trasera de la cajuela.

Placas de circulación: TXT-598-B de Puebla.

Se pide el apoyo urgente de la ciudadanía, transportistas, taxistas y automovilistas que circulan por la ruta Huauchinango – Necaxa y puntos vecinos.

Si ven la unidad en circulación o detectan una actitud sospechosa en el camino, repórtenlo de inmediato al 911

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