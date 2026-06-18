Maná y las 170 mil personas que reunió en su concierto gratuito en Guadalajara

EL UNIVERSAL

La banda se reunió con sus paisanos, quienes coreando gran parte de su repertorio, lleno de éxitos

Maná y el éxito imperecedero que ha marcado su trayectoria, desde hace décadas atrás, quedó confirmada con el concierto gratuito que ofreció ayer, 17 de junio, en Guadalajara, ya que logró reunir a 170 mil personas que corearon temas como “Oye, mi amor” y “Mariposa traicionera”.

La banda regresó a su natal Guadalajara, ala Glorieta de La Minerva, tras su triunfante presentación en la apertura de la Copa Mundial de Fútbol 2026, esta vez con un concierto abierto para todo el público.

La convocatoria de Fher Olvera y sus compañeros fue atendida de forma histórica, aún cuando se esperaba que se dieran cita un grupo multitudinario de personas, sorprendió la cifra todal de asistencia, que reportó la banda en sus redes, la cual oscila entre las 170 mil personas.