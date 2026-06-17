Gobierno de Puebla podría suspender clases en los partidos de la Selección Mexicana

Erika Méndez

El gobierno de Puebla analiza suspender clases durante los próximos encuentros de la Selección Mexicana.

En entrevista, el mandatario Alejandro Armenta Mier dijo que sostendrá una reunión con el titular de la secretaría de Educación Pública (SEP), Manuel Viveros Narciso, para definir la medida.

Indicó que el gobierno dará todas las facilidades, tal y como ocurre en otros estados de la República.