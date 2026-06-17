Realizan en la BUAP examen del primer Doctorado en Educación Matemática

Desde Puebla

Con su tesis “Una propuesta de Networking entre las teorías APOE y Registros de Representación Semiótica”, el maestro José David Morante Rodríguez presentó su examen profesional para obtener el grado de doctor en Educación Matemática, y convertirse en el primer egresado de este programa educativo de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas de la BUAP.

Bajo la dirección de las doctoras Lidia Aurora Hernández Rebollar y María Trigueros Gaisman, Morante Rodríguez expuso que en el campo de las matemáticas existe una gran cantidad de enfoques para realizar investigación, por lo tanto, su trabajo articula dos teorías consideradas independientes, sin que éstas se transgredan, para construir conocimiento matemático.

“Nuestro trabajo consiste en unificarlas y convertirlas en una nueva propuesta teórica, denominada APOE-RRS, la cual mezcla dos dimensiones: la semiótica y la cognitiva, para tratar de describir o caracterizar los fenómenos de enseñanza-aprendizaje de los conceptos matemáticos”, refirió.