Serán cuatro predios para el cablebús: Pepe Chedraui

Leobardo Rodríguez detalló: Parques Amalucan, Juárez, Biblioteca y 16 de Septiembre con bulevar Margaritas.

María Tenahua

El alcalde de Puebla, Pepe Chedraui informó que analizan cuatro predios para el cablebús y en próximos días van a sesionar por este tema.

“Son diferentes predios en análisis y posiblemente mañana o pasado pase en cabildo”, enfatizó.

Por separado, el regidor Leobardo Rodríguez Juárez, adelantó que estos predios corresponden a Parque Amalucan, Juárez, Biblioteca y 16 de Septiembre con bulevar Margaritas.

“Son cuatro los predios, pero no es la totalidad, será por fracciones, no hay más detalles, Parque Amalucan, Juárez, Biblioteca y el otro nos decía que es 16 de Septiembre con bulevar Margaritas”, comentó.