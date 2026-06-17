Serán cuatro predios para el cablebús: Pepe Chedraui

- Leobardo Rodríguez detalló: Parques Amalucan, Juárez, Biblioteca y 16 de Septiembre con bulevar Margaritas.
María Tenahua
El alcalde de Puebla, Pepe Chedraui informó que analizan cuatro predios para el cablebús y en próximos días van a sesionar por este tema.
“Son diferentes predios en análisis y posiblemente mañana o pasado pase en cabildo”, enfatizó.
Por separado, el regidor Leobardo Rodríguez Juárez, adelantó que estos predios corresponden a Parque Amalucan, Juárez, Biblioteca y 16 de Septiembre con bulevar Margaritas.
“Son cuatro los predios, pero no es la totalidad, será por fracciones, no hay más detalles, Parque Amalucan, Juárez, Biblioteca y el otro nos decía que es 16 de Septiembre con bulevar Margaritas”, comentó.
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