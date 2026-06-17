Con ayuda del árbitro, Messi iguala el récord goleador en los mundiales

Silbante polaco perdonó tarjeta roja a Messi, para que metiera dos de sus tres goles

Leonardo Guzmán Hernández

Lionel Messi volvió a escribir su nombre con letras de oro en la historia del futbol. En el debut de Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026, el capitán albiceleste marcó un hat-trick en la victoria de 3-0 sobre Argelia e igualó la marca del alemán Miroslav Klose como máximo goleador en la historia de los Mundiales con 16 anotaciones.

La noche histórica comenzó al minuto 17, cuando Messi abrió el marcador con una brillante definición. En la segunda mitad apareció nuevamente al 60′ para firmar su doblete tras aprovechar un error defensivo, y al 76′ sentenció el encuentro con un potente zurdazo desde fuera del área que desató la celebración de los aficionados argentinos y le permitió alcanzar una marca que parecía inalcanzable.

Además de igualar el récord de Klose, Messi se convirtió en el primer futbolista en disputar seis Copas del Mundo y también en uno de los pocos jugadores capaces de marcar en seis ediciones distintas del torneo. Con una actuación memorable, el campeón del mundo inició la defensa de su título de la mejor manera y dejó una nueva página para la historia del futbol mundial.

Haaland brilla con doblete en el regreso mundialista de Noruega

La Selección de Noruega volvió a una Copa del Mundo después de 28 años de ausencia y lo hizo con una contundente victoria de 4-1 sobre Irak en su debut dentro del Grupo I. La gran figura del encuentro fue Erling Haaland, quien marcó dos goles antes del descanso y confirmó por qué es uno de los delanteros más temidos del planeta.

El primer tanto del atacante noruego llegó al minuto 29, cuando apareció en el segundo poste para empujar un centro raso de David Møller Wolfe. Irak reaccionó y encontró el empate al 39′ por conducto de Aymen Hussein, pero la alegría duró poco, ya que al 43′ Haaland aprovechó un error entre la defensa y el arquero Jalal Hassan para devolverle la ventaja a los escandinavos antes del descanso.

En la segunda mitad, Noruega sentenció el encuentro con un cabezazo de Leo Østigård al 76′ y un autogol de Aymen Hussein en los minutos finales para decretar el 4-1 definitivo. Con este resultado, los noruegos comienzan con paso firme su participación mundialista y dejan claro que cuentan con un Haaland inspirado para soñar en grande.