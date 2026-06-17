Portugal, Inglaterra y Colombia acaparan reflectores hoy

Leonardo Guzmán Hernández

La Copa Mundial de la FIFA 2026 cierra hoy la primera fecha de los Grupos K y L con cuatro encuentros que prometen emociones. La atención estará centrada en el debut de Portugal, liderado por Cristiano Ronaldo, el atractivo choque entre Inglaterra y Croacia, además de la presentación de Colombia en el Estadio Azteca frente a Uzbekistán.

La actividad comenzará con el duelo entre Portugal y República Democrática del Congo a las 11:00 horas, donde los lusos buscarán arrancar con el pie derecho de la mano de Cristiano Ronaldo. Más tarde, a las 14:00 horas, Inglaterra y Croacia protagonizarán uno de los encuentros más esperados de la primera jornada, enfrentando a dos selecciones acostumbradas a competir en las instancias decisivas de los grandes torneos. A las 17:00 horas, Ghana y Panamá buscarán sumar sus primeros puntos en un grupo que luce bastante equilibrado.

El cierre de la jornada será en la Ciudad de México, donde Colombia enfrentará a Uzbekistán a las 20:00 horas en el Estadio Azteca. Mientras los cafetaleros regresan a una Copa del Mundo con la ilusión de ser protagonistas, los uzbekos vivirán un momento histórico al disputar el primer partido mundialista de su historia. Con estos encuentros concluirá la primera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026.

Partidos de hoy (hora del centro de México):

Portugal vs RD Congo | 11:00 horas

Inglaterra vs Croacia | 14:00 horas

Ghana vs Panamá | 17:00 horas

Uzbekistán vs Colombia | 20:00 horas