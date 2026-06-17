Policía estatal desaloja a manifestantes del palacio municipal de Acatlán

- Presidenta municipal y sus colaboradores ingresaron al inmueble protegidos por los agentes
Desde Puebla
Ciudadanos que mantenían un plantón fuera de la presidencia municipal de Acatlán de Osorio fueron desalojados por elementos de la policía estatal antimotines.
Los quejosos exigen la revocación de mandato de la alcaldesa Guadalupe Lucero Bárcenas.
Trabajadores del ayuntamiento ingresaron al palacio con el fuerte dispositivo de seguridad.
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