En 2025, 86.1 % de la población mexicana usó internet, es decir, 104.9 millones de personas de 6 años y más

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88.9 % de las personas en zonas urbanas y 75.2 % en zonas rurales usaron internet.

De quienes usaron internet, 26.6 % se autodescribió como indígena.

78.3 % de los hogares tenía internet; el doble que hace una década (39.1 %). Ciudad de México, Nuevo León y Baja California tuvieron el mayor acceso a este servicio.

84.6 % de personas de 6 años y más usó teléfono celular y 38.1 %, computadora (de escritorio, laptop o tablet).

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta los resultados de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2025. La población de referencia es la de 6 años y más. Los datos que aquí se presentan son útiles para la toma de decisiones y diseño de políticas públicas en la materia.

Desde 2015, la ENDUTIH indaga sobre el equipamiento, limitantes de acceso y uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el hogar, como internet, computadora, telefonía celular, comercio y banca electrónica, radio y televisión abierta, entre otros. Desde 2023, la encuesta integró en su temática el uso de nuevas tecnologías como streaming y dispositivos inteligentes. En 2025 se agregaron variables sociodemográficas para identificar minorías: autoadscripción indígena, afromexicana o afrodescendiente, hablantes de lengua indígena y personas con discapacidad. Además, en concordancia con las principales recomendaciones internacionales, se incorporaron preguntas al cuestionario para indagar sobre las habilidades de la población en TIC. Con lo anterior, este programa estadístico se mantiene a la vanguardia y fortalece su comparabilidad internacional.

I. DISPONIBILIDAD Y USO DE INTERNET

El porcentaje de hogares con internet en México se duplicó entre 2015 (39.1 %) y 2025 (78.3 %). En 2025, las entidades federativas con los mayores porcentajes de hogares con internet fueron Ciudad de México (90.5 %), Nuevo León (89.9 %) y Baja California (89.1 %). Los porcentajes más bajos se registraron en Veracruz (68.3 %), Oaxaca (64.0 %) y Chiapas (53.9 %).

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