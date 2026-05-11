El comercio ambulante ha rebasado totalmente la capacidad de regulación y orden en el centro de Huauchinango

Abelardo Domínguez

Generando graves problemas de movilidad y seguridad en la calle Bravo

Huauchinango, Pue. – El comercio ambulante ha rebasado totalmente la capacidad de regulación y orden del comercio establecido y las normas de abasto en la zona céntrica de Huauchinango, generando graves problemas de movilidad y seguridad en la calle Bravo, esquina con Corregidora. Vecinos, conductores y transeúntes han alzado la voz para pedir al presidente municipal, Rogelio López Angulo, que intervenga y ponga orden de manera inmediata.

Según las denuncias, los comerciantes informales se han adueñado por completo de las banquetas, instalando mesas, carretillas y sombrillas que invaden el paso peatonal. Esta situación obliga a las personas a caminar directamente sobre la calzada, exponiéndose al tránsito vehicular. El problema se agrava por la circulación de microbuses que circulan y se estacionan en la zona, lo que reduce aún más el espacio disponible y crea condiciones de alto riesgo para quienes esperan el transporte o llegan al lugar.

Los afectados advierten que el peligro de una tragedia es inminente, y recuerdan el accidente ocurrido hace unos días en la calle Manuel Ávila Camacho, donde una persona fue atropellada —un suceso que, señalan, podría repetirse si no se actúa pronto, especialmente poniendo en riesgo a niños y adultos mayores.

Asimismo, hubo fuertes críticas hacia los inspectores de Comercio y Abasto. Según lo expresado por los denunciantes, en lugar de cumplir con su deber de regular y ordenar el espacio público, los funcionarios acuden al sitio y en lugar de retirar los obstáculos, conversan y bromean con los vendedores, sin tomar ninguna medida correctiva.

Por todo ello, la ciudadanía hace un llamado urgente al alcalde Rogelio López Angulo para que tome cartas en el asunto, aplique el marco normativo correspondiente y garantice la seguridad y el libre tránsito de todas las personas en las vías públicas del municipio, antes de que ocurra un nuevo lamentable suceso.