Tonantzin Fernández reúne a más de 5 mil mamás en gran festejo del Día de las Madres en San Pedro Cholula

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Rifas, música y más de 300 regalos marcaron una noche llena de alegría en la Plaza de la Concordia.

En el marco del Día de las Madres, el Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, presidido por Tonantzin Fernández, y el DIF Municipal, encabezado por la Mtra. Lupita Fernández, organizaron un magno festejo para las mamás cholultecas, el cual concluyó con gran éxito entre rifas, música y baile.

Con la Plaza de la Concordia como sede, más de 5 mil mujeres se dieron cita para participar en la rifa de más de 300 regalos que la administración municipal preparó para ellas, viviendo una noche llena de alegría, entusiasmo y convivencia familiar, con premios como refrigeradores, estufas, salas, electrodomésticos y utensilios de cocina.

Previo al inicio del evento, Lupita Fernández destacó que las mujeres son parte fundamental de la sociedad y que el rol de madre es esencial para el desarrollo de las familias y de la comunidad, por lo que invitó a todas las asistentes a disfrutar de la celebración y de las sorpresas preparadas especialmente para ellas.

Al tomar la palabra, Tonantzin Fernández agradeció la gran participación de las asistentes, quienes acudieron acompañadas de sus hijos, esposos, nietos y familias, contribuyendo al gran ambiente de la noche. Asimismo, señaló que, además de reconocerlas con este festejo, el Gobierno Municipal trabaja diariamente a través de programas de bienestar enfocados en su desarrollo y empoderamiento.

“Nuestras mujeres cholultecas son muy importantes para nosotros como Gobierno Municipal. Queremos festejar a todas las mamás en su día y también informarles que contamos con un programa dedicado a las mujeres jefas de familia, llamado ‘Mujeres Heroínas’, como una forma de reconocer y devolverles un poco de todo lo que hacen diariamente por sus familias y por nuestro municipio”, comentó.

Finalmente, se llevó a cabo la rifa de los más de 300 premios, desarrollándose en medio de porras, emoción y un gran ambiente festivo, para posteriormente dar paso a la presentación de Los Hijos del Pueblo, quienes, al ritmo de cumbia norteña y con sus más grandes éxitos, cerraron con broche de oro este magno festejo con motivo del Día de las Madres.