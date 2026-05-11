Armenta acude a la Feria de Puebla 2026 para celebrar a las mamás

María Huerta

En el cierre de la Feria de Puebla 2026, el gobernador Alejandro Armenta Mier acudió al recinto, dónde decenas de personas se acercaron a saludarlo, y a pedir la fotografía.

La mayoría que se acercó al gobernador, lo felicitó por su trabajo, mientras el mandatario recorrió la Feria, para celebrar a todas las mamás que, junto a sus familias y amigos, disfrutan de la gran fiesta poblana en un ambiente lleno de alegría, diversión y momentos inolvidable.

Rocío Cosme, artesana de San Francisco, detalló que estos espacios en Puebla ayudan demasiado para dar a conocer su trabajo.

Mientras, Salvador Villanueva, artesano de Amozoc, indicó que el gobernador Alejandro Armenta interactuó mucho con ellos “e incluso nos compró pirinolas para regalar a la gente”.