Armenta acude a la Feria de Puebla 2026 para celebrar a las mamás

María Huerta
En el cierre de la Feria de Puebla 2026, el gobernador Alejandro Armenta Mier acudió al recinto, dónde decenas de personas se acercaron a saludarlo, y a pedir la fotografía.
La mayoría que se acercó al gobernador, lo felicitó por su trabajo, mientras el mandatario recorrió la Feria, para celebrar a todas las mamás que, junto a sus familias y amigos, disfrutan de la gran fiesta poblana en un ambiente lleno de alegría, diversión y momentos inolvidable.
Rocío Cosme, artesana de San Francisco, detalló que estos espacios en Puebla ayudan demasiado para dar a conocer su trabajo.
Mientras, Salvador Villanueva, artesano de Amozoc, indicó que el gobernador Alejandro Armenta interactuó mucho con ellos “e incluso nos compró pirinolas para regalar a la gente”.
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