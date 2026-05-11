Ley de Bienestar Animal, no prohíbe peleas de gallos y corrida de toros: Vázquez

EL VALLE

Toluca, Méx.- El presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXII Legislatura mexiquense, José Francisco Vázquez Rodríguez, aclaró que la nueva Ley de Protección, Cuidado y Bienestar Animal del Estado de México no contempla sanciones ni prohibiciones contra las peleas de gallos o las corridas de toros, ya que su enfoque principal está dirigido a los animales de compañía.

Luego de la manifestación realizada el pasado 6 de mayo en el centro de Toluca por grupos que expresaron preocupación sobre posibles restricciones a las peleas de gallos, el legislador de Morena sostuvo que dichas actividades permanecen permitidas dentro del marco legal vigente.

El diputado, explicó que el Artículo 235 Quater de la legislación establece que no serán considerados actos de maltrato o crueldad prácticas como las charreadas, jaripeos, rodeos, lidia de toros y peleas de gallos, siempre que se desarrollen conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Asimismo, detalló que el Artículo 41 señala que estas actividades tradicionales no están sujetas a sanciones, siempre y cuando cuenten con autorización vigente y se realicen en espacios adecuados y regulados.

“Lo dejamos como estaba: sin prohibir las competencias de gallos ni las corridas de toros. Estas actividades podrán continuar realizándose; únicamente comenzamos con una norma enfocada en los animales de compañía”, expresó el legislador.

No obstante, Vázquez Rodríguez reconoció que el marco jurídico podría actualizarse en el futuro conforme evolucionen las posturas sociales sobre estas prácticas, al señalar que forman parte de tradiciones y ferias populares en distintas regiones del Estado de México.

La nueva legislación forma parte de un paquete de 17 iniciativas impulsadas por distintas fuerzas políticas y por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez. Entre sus objetivos destacan fortalecer la protección animal, garantizar el bienestar de los seres sintientes y endurecer las sanciones por maltrato animal, las cuales podrían alcanzar hasta 15 años de prisión en casos graves.

Con esta reforma, el Congreso mexiquense busca establecer bases legales para promover un trato digno hacia los animales, fomentar su cuidado y prevenir actos de crueldad, sin afectar, por el momento, actividades consideradas tradicionales en diversas comunidades de la entidad.