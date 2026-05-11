Procesan a tres personas por homicidio de menor en La Paz

EL VALLE

La Paz, Méx.- Héctor Eduardo “N”, Kathia del Carmen “N” y Tania Itzel “N”, fueron vinculados a proceso por un Juez por su probable responsabilidad en el delito de homicidio cometido en agravio de un menor de edad, ilícito ocurrido en la colonia Tecamachalco de este municipio, luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) presentara los argumentos necesarios para ello.

De acuerdo con las primeras investigaciones del Ministerio Público, el homicidio se registró en un inmueble ubicado en avenida Pantitlán esquina con carretera Texcoco-México, en la colonia de Tecamachalco municipio de La Paz, que funcionaba como palenque clandestino, lugar al que los hoy investigados arribaron a bordo de un vehículo color gris y dos motocicletas.

Una vez que descendieron de dichas unidades, Tania Itzel “N” le habría entregado un arma de fuego a Héctor Eduardo “N”, por lo que este sujeto, en compañía de Kathia del Carmen “N” y un sujeto más se dirigieron hacia la entrada del inmueble y dispararon en contra de los presentes, hiriendo a la víctima, tras lo cual, huyeron del lugar.

Una vez que se tuvo conocimiento de estos hechos, y con el avance en la investigación, fue posible identificar a los probables responsables, por lo que, con esta información, el Agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo de un Juez la orden de aprehensión respectiva.

Al dar cumplimiento al mandamiento judicial, los elementos de la Fiscalía de Justicia estatal lograron la aprehensión de Héctor Eduardo “N”, Tania Itzel “N” y Kathia del Carmen “N”, quienes fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, donde quedaron a disposición de la Autoridad Judicial, quien, tras analizar los datos recabados y aportados por esta Institución, determinó su vinculación a proceso, con medida cautelar de prisión preventiva y dos meses para el cierre de investigación complementaria.

Se les debe de considerar inocentes hasta que un Juez determine lo contrario mediante una sentencia.