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Video: Policía de Tehuacán agredió y arrestó a reportero

By Roberto Desachy / 11 mayo, 2026

  • Por el “grave delito” de informar la caída de un árbol

Desde Puebla

Un elemento de la policía municipal evidenció su falta de preparación, conocimiento y agresividad al atacar a un reportero que daba la noticia de árbol caído a la altura del fraccionamiento El Molino, en Tehuacán.

Cabe mencionar que el reportero Iván González fue arrestado por Seguridad pública.

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