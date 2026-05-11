Video: Policía de Tehuacán agredió y arrestó a reportero

- Por el “grave delito” de informar la caída de un árbol
Desde Puebla
Un elemento de la policía municipal evidenció su falta de preparación, conocimiento y agresividad al atacar a un reportero que daba la noticia de árbol caído a la altura del fraccionamiento El Molino, en Tehuacán.
Cabe mencionar que el reportero Iván González fue arrestado por Seguridad pública.
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