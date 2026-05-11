Cambio a calendario escolar fue unánime, no ocurrencia; importante mantener 6 semanas de vacaciones: Sheinbaum

LA JORNADA

Ciudad de México. La decisión de modificar el calendario escolar no fue una ocurrencia del secretario de Educación Pública, Mario Delgado sino una decisión unánime de los 31 secretarios de educación en el país. “Es importante que se sepa, ahora salieron gobernadores a decir que no están de acuerdo. No fue una ocurrencia de Mario”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, quien dijo que todos lo votaron.

Sin embargo, puntualizó que lo importante es que se mantengan las seis semanas de vacaciones porque se decían que eran vacaciones muy largas. Por ello, adelantó que a las diez de la mañana se volverá a reunir Mario Delgado y los secretarios de Educación para aprobar una decisión definitiva y que se haga de consenso como se hizo la semana pasada, dijo, pero se recojan las inquietudes de muchos sectores como los padres de familia.

Para la presidenta a partir de esta decisión, se generó una campaña, según lo consideró, en contra de Delgado. “Hay una campaña pues Reconociendo la preocupación para que se mantenga las seis semanas incluso para aquellas entidades donde hay altas temperaturas y por el Mundial de fútbol que puede generar distracciones en los chavos, en donde habrá partidos como la Ciudad de México , Guadalajara y Monterrey.”

Sheinbaum dijo que tomando en cuenta estas condicionantes, “que se decida por consenso el calendario”.