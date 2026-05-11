¡Humillación histórica! Barcelona aplasta al Real Madrid y se corona bicampeón en el Clásico de España

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volvió a demostrar que manda en el futbol español. El conjunto blaugrana dio un golpe de autoridad en el Clásico de España tras imponerse 2-0 al Real Madrid en el Camp Nou, resultado que le permitió proclamarse bicampeón de LaLiga de manera anticipada en la jornada 35 del certamen.

Dominio blaugrana

El equipo dirigido por Hansi Flick llegaba al compromiso con un panorama inmejorable: una victoria bastaba para asegurar matemáticamente el título frente a su máximo rival.

Del otro lado, el cuadro merengue tenía la misión de arruinar la fiesta catalana y mantener con vida una mínima esperanza; sin embargo, el dominio local fue absoluto desde el silbatazo inicial.

La superioridad culé se reflejó rápidamente en el marcador. Apenas al minuto 9, Marcus Rashford levantó a todo el estadio de sus asientos con un espectacular cobro de tiro libre que terminó incrustándose en el arco madridista.

El atacante inglés firmó uno de los goles más vistosos de la temporada y encaminó una noche que quedará marcada en la memoria de la afición blaugrana.

Lejos de conformarse con la ventaja, Barcelona mantuvo la presión y encontró el segundo tanto al 18’ gracias a una brillante jugada colectiva.

Fermín López inició la acción, Dani Olmo aportó claridad en la elaboración y finalmente Ferran Torres definió dentro del área con un potente disparo de pierna derecha para sentenciar prácticamente el encuentro.

A partir de ese momento, el conjunto catalán manejó el trámite con inteligencia. La posesión del esférico, la presión alta y el orden defensivo neutralizaron por completo a un Real Madrid irreconocible, incapaz de reaccionar ante el vendaval blaugrana.

Los visitantes apenas generaron peligro y terminaron observando en primera fila cómo su archirrival celebraba otro campeonato liguero.

Así los títulos del Barcelona

Con esta consagración, Barcelona alcanzó su título número 29 de liga y firmó el décimo bicampeonato de su historia en el torneo local.

Además, el proyecto encabezado por Flick confirma que atraviesa un momento sólido y prometedor, devolviéndole protagonismo a una institución acostumbrada a competir por todo.