Lista la gran final de la Liga MX Femenil 2026: fechas, horarios, pronósticos y dónde ver en vivo

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La serie por el campeonato reunirá a dos de las instituciones más competitivas y constantes de los últimos años en la Liga MX Femenil

La Liga MX Femenil ya tiene definidas a las protagonistas de la gran final del Clausura 2026, donde América y Rayadas volverán a encontrarse en una serie por el campeonato. Después de superar unas semifinales intensas, ambos equipos buscarán cerrar el torneo levantando un nuevo título y seguir sumando campeonatos dentro del futbol femenil mexicano.

La serie por el campeonato reunirá a dos de las instituciones más competitivas y constantes de los últimos años en la Liga MX Femenil. Además de la pelea por el trofeo, la final también tendrá impacto en el palmarés histórico del torneo, ya que tanto las Águilas como el conjunto regiomontano intentarán acercarse a Tigres en la lista de clubes más ganadores de la competencia.

¿Cómo se juega la final de la Liga MX Femenil 2026? Partidos, equipos, fechas y horarios

América y Rayadas disputarán la gran final del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, en una serie donde ambos equipos buscarán conquistar otro campeonato y aumentar su legado dentro del fútbol mexicano femenil. Tanto las Águilas como el conjunto regiomontano intentarán sumar un nuevo trofeo a sus vitrinas y seguir creciendo dentro del palmarés histórico de la competencia.

Por ahora, las fechas y horarios oficiales de la final todavía no han sido confirmados por la Liga MX Femenil. Se espera que sea durante este lunes cuando se anuncie la programación definitiva tanto del partido de ida como del encuentro de vuelta, además de los horarios en los que se jugará la serie por el título.

¿Quién transmite en vivo la gran final de la Liga MX Femenil y dónde ver por TV?

La gran final del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil podrá seguirse en distintas plataformas tanto de televisión como de streaming, por lo que los aficionados tendrán varias opciones para no perderse el partido por el campeonato. La transmisión principal estará disponible a través de TUDN, señal que llevará toda la cobertura del encuentro decisivo del futbol femenil mexicano.

Además de la televisión de paga, el duelo también podrá verse por Canal 9 de Televisa en señal abierta, permitiendo que la final llegue a una mayor audiencia en México. Para quienes prefieren seguir el partido vía internet o dispositivos móviles, también habrá opciones digitales mediante ViX y Amazon Prime Video, plataformas que ofrecerán la transmisión en vivo del compromiso.

Otra alternativa para seguir la final será mediante las plataformas oficiales de la competencia. La Liga MX Femenil también contempla cobertura y contenido a través de sus redes sociales, incluyendo su canal oficial de YouTube, donde habitualmente comparte transmisiones, resúmenes, entrevistas y contenido relacionado con los partidos más importantes del torneo.

Estas son las opciones para ver la final de la Liga MX Femenil Clausura 2026:

TV de paga: TUDN

TV abierta: Canal 9

Streaming: ViX y Amazon Prime Video

Redes sociales: YouTube oficial de la Liga BBVA MX Femenil

Pronósticos para la final de Liga MX Femenil 2026: ¿quién es favorito para ganar, según la IA?

Según las predicciones de la IA, el Club América Femenil se perfila como el favorito para ganar el título del Clausura 2026.

Favorito Principal: América Femenil ha sido destacado por su alto rendimiento, cerrando como líder general con 42 puntos tras 17 jornadas, una diferencia de goles superior (+31) y una plantilla sólida por lo que es el favorito ante la escuadra de Monterrey.

¿Cuál es el equipo con más títulos en la Liga MX Femenil? Lista y palmarés

Tigres Femenil se mantiene como el club más exitoso en la historia de la Liga MX Femenil

consolidándose como el referente del futbol femenino mexicano desde la creación del torneo en 2017. Hasta el Apertura 2025, el conjunto regiomontano suma siete campeonatos de liga, una cifra que lo coloca por encima del resto de las instituciones y que respalda el dominio que las llamadas “Amazonas” han construido durante los últimos años.

El equipo de la UANL ha logrado levantar el título en distintos momentos y generaciones, mostrando regularidad tanto en fase regular como en liguilla. Sus campeonatos llegaron en el Clausura 2018, Clausura 2019, Guardianes 2020, Guardianes 2021, Apertura 2022, Apertura 2023 y Apertura 2025, convirtiéndose en la franquicia con más finales ganadas dentro del circuito femenil mexicano.

Detrás de Tigres aparece Rayadas de Monterrey, que acumula cuatro títulos y se ha convertido en uno de los principales rivales históricos dentro de la competencia. Más abajo en el palmarés se encuentran Chivas y América, ambos con dos campeonatos cada uno, mientras que Pachuca también logró inscribir su nombre entre los campeones tras conquistar su primer título recientemente.

Así marcha el palmarés histórico de la Liga MX Femenil hasta el Apertura 2025: