¿Qué partidos del Mundial 2026 se jugarán en México y cuándo será el debut del Tri

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CIUDAD DE MÉXICO.- México volverá a ser protagonista en la historia del futbol internacional. La FIFA confirmó que el país será una de las tres naciones anfitrionas de la Copa del Mundo de 2026 junto con Estados Unidos y Canadá, y las ciudades elegidas para albergar partidos serán Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. El torneo marcará un momento histórico no solo por el regreso del Mundial al territorio mexicano, sino también porque será la primera edición con 48 selecciones y 104 partidos oficiales.

La información sobre sedes, estadios y calendario fue difundida por la FIFA y por los comités organizadores locales, que actualmente trabajan en proyectos de remodelación, movilidad, seguridad y turismo para recibir a visitantes nacionales y extranjeros durante el torneo.

México también se convertirá en el primer país en organizar tres Copas del Mundo distintas, luego de haber sido sede en 1970 y 1986. El Estadio Azteca volverá a ocupar un lugar central al albergar el partido inaugural del Mundial 2026.

Las tres ciudades mexicanas que recibirán partidos del Mundial

La FIFA eligió tres ciudades con tradición futbolera y capacidad de infraestructura internacional. Cada una tendrá actividades oficiales, zonas para aficionados y encuentros de fase de grupos, mientras algunas también albergarán partidos de eliminación directa.

Estadio Azteca: la sede principal del Mundial en México

La Ciudad de México será el punto más importante del Mundial dentro del país. El Estadio Azteca, conocido como el “Coloso de Santa Úrsula”, es uno de los recintos más emblemáticos del futbol mundial.

Inaugurado en 1966, fue escenario de las finales donde Pelé y Diego Armando Maradona levantaron la Copa del Mundo en 1970 y 1986.

Para el Mundial 2026, el inmueble tendrá capacidad cercana a 83 mil espectadores tras las remodelaciones anunciadas para modernizar accesos, zonas VIP, espacios comerciales y tecnología interna. Además, será el estadio encargado de recibir el partido inaugural del torneo.

Estadio BBVA: la apuesta moderna de Monterrey

Monterrey será otra de las sedes mexicanas del Mundial gracias al Estadio BBVA, casa de Rayados. El recinto fue inaugurado en 2015 y rápidamente se consolidó como uno de los estadios más modernos de América Latina.

Tiene capacidad superior a 53 mil aficionados y destaca por su infraestructura tecnológica, áreas comerciales y ubicación cercana a Estados Unidos, un factor que podría aumentar significativamente la llegada de turistas internacionales durante la Copa del Mundo.

Las autoridades locales esperan una importante derrama económica derivada del hospedaje, restaurantes, transporte y entretenimiento.

Estadio Akron: futbol, cultura y turismo internacional

Guadalajara también será parte del Mundial 2026 mediante el Estadio Akron, inmueble inaugurado en 2010 y hogar de Chivas.

El estadio cuenta con capacidad aproximada para 49 mil personas y ha sido reconocido por su diseño arquitectónico y estructura sustentable. Aunque no albergará partidos de eliminación directa, sí recibirá varios encuentros de fase de grupos.

La capital jalisciense buscará aprovechar el torneo para proyectar su oferta cultural, gastronómica y turística ante visitantes de distintas partes del mundo.

Qué partidos habrá en México durante el Mundial 2026

Uno de los temas que más interés genera entre aficionados es el calendario de partidos que tendrá cada sede mexicana.

Partidos confirmados en el Estadio Azteca

11 de junio de 2026 — Partido inaugural: México vs Sudáfrica

17 de junio de 2026 — Uzbekistán vs Colombia

24 de junio de 2026 — México vs rival europeo por definir

30 de junio de 2026 — Partido de dieciseisavos de final

5 de julio de 2026 — Partido de octavos de final

El Azteca será la sede mexicana con más actividad y la única que tendrá encuentros de eliminación directa hasta octavos de final.

Partidos programados en el Estadio BBVA

14 de junio de 2026 — Partido de fase de grupos

20 de junio de 2026 — Partido de fase de grupos

24 de junio de 2026 — Partido de fase de grupos

29 de junio de 2026 — Partido de dieciseisavos de final

Monterrey también tendrá un partido de eliminación directa, además de tres encuentros de fase de grupos.

Partidos del Estadio Akron

11 de junio de 2026 — Partido de fase de grupos

18 de junio de 2026 — Partido de fase de grupos

23 de junio de 2026 — Partido de fase de grupos

26 de junio de 2026 — Partido de fase de grupos

Guadalajara concentrará su actividad en la primera ronda del torneo.

Por qué el Mundial 2026 será distinto a todos los anteriores

La Copa del Mundo de 2026 tendrá cambios históricos en comparación con ediciones anteriores.

Por primera vez participarán 48 selecciones nacionales, lo que aumentará el número de partidos y la presencia de aficionados de distintas regiones del planeta. El torneo también será el primero organizado simultáneamente por tres países.

Este nuevo formato implicará mayores retos en movilidad, logística, hospedaje y seguridad para las ciudades anfitrionas.

Qué actividades habrá además de los partidos

Las autoridades y la FIFA también preparan actividades paralelas para aficionados y turistas.

Entre ellas destacan:

Fan Fest oficiales

Pantallas gigantes para ver partidos

Conciertos y eventos culturales

Activaciones comerciales

Zonas gastronómicas

Experiencias turísticas y deportivas

Se espera que millones de visitantes lleguen a México durante el torneo, especialmente a Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

La expectativa de los aficionados mexicanos rumbo al Mundial

En redes sociales, miles de aficionados han expresado entusiasmo por el regreso del Mundial a México. Muchos destacan el peso histórico del Estadio Azteca dentro del futbol internacional, mientras otros consideran que el BBVA y el Akron representan la modernización de la infraestructura deportiva del país.

El Mundial 2026 no solo será un evento deportivo. También será una oportunidad para mostrar la capacidad organizativa, turística y cultural de México ante el mundo.